Что произошло за день: воскресенье, 14 августа

Взрыв в Ереване, пожар в Каире и новый визит американских чиновников на Тайвань

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взрыв произошел в ТЦ в Ереване. Погибли два человека, пострадали не менее 57 человек. Спасатели продолжают искать людей под завалами. В МЧС Армении сообщают, что взрывы и пожар произошли на складе пиротехники.

- Делегация конгрессменов из США прибыла на Тайвань. По данным Американского института на Тайване, визит продлится 14-15 августа. Делегация проведет встречу с местными чиновниками.

- Президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу туристических виз для россиян. Также Эгил Левитс считает необходимым пересмотреть уже выданные Латвией виды на жительство и визы.

- При пожаре в коптской церкви в Египте погиб 41 человек. По предварительным данным полиции, пожар мог начаться в результате замыкания электропроводки.

- В Минобороны РФ сообщили, что взят под контроль харьковский населенный пункт Уды.