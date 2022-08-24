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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:22

Что случилось этой ночью: среда, 24 августа

Задержание Евгения Ройзмана, обвинительный вердикт в калининградском "деле врачей", дрейфующие у Сахалина баржи с десятками рыбаков

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Задержан экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. По словам его помощницы Лейлы Гусейновой, сейчас идут обыски в музее Невьянской иконы, также силовики хотят провести обыск в Фонде Ройзмана. Причины задержания политика ей пока неизвестны.

- Присяжные сочли калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич виновными в смерти младенца. Подсудимых также признали недостойными снисхождения. Вердикт присяжные вынесли в ночь на среду. Ранее другая коллегия присяжных оправдала врачей, но апелляционный суд отменил вердикт.

- Три баржи с десятками рыбаков сорвало с якоря у берегов Сахалина. На дрейфующих судах находятся 54 человека: 52 рыбообработчика и два пограничника. Им на выручку отправились два морских буксира и вертолет МЧС РФ.

- Олаф Шольц и Джастин Трюдо подписали соглашение о поставках канадского водородного топлива Германии. ФРГ рассчитывает начать получать канадское водородное топливо через три года - в 2025 году.

- США нанесли авиаудары по объектам на территории Сирии. Центральное командование ВС США заявило, что эти объекты, расположенные в провинции Дейр-эз-Зор, принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции.

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