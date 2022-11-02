На разбор строений "Усольехимпрома" и емкости с отходами выделено еще 4 млрд рублей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство направит еще больше 4 млрд рублей на дальнейшие шаги по ликвидации экологического ущерба на площадке "Усольехимпрома" в Усолье-Сибирском, сообщил на заседании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, там уже проведен комплекс первоочередных мер, который позволил устранить непосредственную угрозу экологической катастрофы и отменить режим ЧС.

"Теперь предстоит продолжить расчистку территории от опасных веществ, которые скапливались на бывшем градообразующем предприятии "Усольехимпром" на площади более 600 гектаров. Для этого направлено свыше 4 млрд рублей - на демонтаж заводских сооружений и емкости с накопленными отходами. Важно снять экологические риски и вовлечь подготовленную территорию под строительство экотехнопарка. Это создаст дополнительные возможности для трудоустройства местных жителей", - сказал премьер.

В Минприроды "Интерфаксу" пояснили, что средства будут выделены из резервного фонда за счет "окрашенных" экологических платежей.

"Усольехимпром" был построен в 1936 году, прекратил работу в 2010 году. На территории предприятия находятся более 200 заброшенных промышленных объектов, в том числе цех ртутного электролиза, цистерны с химическими отходами и подземные скважины, куда отходы закачивали. Грунтовые и подземные воды заражены токсичными веществами и тяжелыми металлами, а почва загрязнена ими на глубину до 15 метров.

В июле 2020 года решить проблему потребовал президент Владимир Путин, к которому обратился за помощью иркутский губернатор Игорь Кобзев.

Правительство определило единым исполнителем работ по ликвидации отходов на "Усольехимпроме" ФГУП "Федеральный экологический оператор". Проект оценивался в 48 млрд рублей. "Росатом" сообщал, что ликвидация накопленного экологического вреда на промышленной площадке "Усольехимпрома" займет 10-15 лет.

В июне 2022 года "Федеральный экологический оператор" начал снос строений и цехов на территории бывшего химпредприятия. В сентябре на промплощадке началось строительство экотехнопарка "Восток".