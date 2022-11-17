Белгородский губернатор сообщил о пострадавшей при обстреле Шебекина

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что жительница Шебекина ранена в результате обстрела города из "Градов" со стороны Украины.

"Обстрел Шебекино. Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу", - написал он.

По его словам, на место выехали оперативные службы.

Из-за обстрелов приграничных территорий Белгородской области в регионе сохраняется "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В ряде приграничных населенных пунктов введен режим ЧС.