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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в РФ

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в РФ
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле нет каких-либо обсуждений о возможности проведения в России второй волны мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет никаких обсуждений на этот счет. Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать появляющиеся в телеграм-каналах сообщения о возможности проведения в России второй волны мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября сообщил, что подписал указ о начале частичной мобилизации.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал Путина о завершении мобилизационных мероприятий. "Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется. Установленное вами задание - 300 000 человек - выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - заявил тогда Шойгу.

31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается.

4 ноября Путин сообщил, что в рамках проведения специальной военной операции мобилизованы 318 тыс. человек. "У нас - 318 тысяч. Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев - оно не сокращается", - сказал Путин участниками молодежных и волонтерских организаций в День народного единства.

7 ноября президент РФ сообщил, что около 80 тыс. мобилизованных граждан находятся в зоне специальной военной операции, из них около 50 тыс. человек принимают участие в боевых действиях.

Хроника 24 февраля – 21 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков
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