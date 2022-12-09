ВС Коми снизил сумму взысканий с фигурантов "дела Гайзера" на 236 млн рублей

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Коми снизил размер взыскиваемого ущерба с фигурантов "дела Гайзера" на 236 млн рублей, до до 1,214 млрд рублей, сообщает пресс-служба судов республики. Это решение суд принял, рассматривая апелляцию на решение Сыктывкарского горсуда.

Городской суд 6 июня 2022 года по иску комитета имущественных и земельных отношений Коми постановил взыскать 1 449 970 000 рублей с осужденного за коррупцию бывшего главы республики Вячеслава Гайзера и еще 11 человек. В иске комитет просил в счет возмещения ущерба вернуть в собственность региона 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", внесенных в качестве вклада в уставной капитал ООО "Металлургическая лизинговая компания".

Верховный суд Коми изменил решение Сыктывкарского горсуда в части размера взысканных сумм и порядка взыскания. Общая сумма снижена до 1,214 млрд рублей. Михаил Хрузин, бывший гендиректор ООО "Иннари" исключен из списка лиц, с которых взыскивается ущерб.

"Птицефабрика Зеленецкая" фигурирует в первом деле Гайзера, по которому в июне 2019 года Замоскворецкий суд назначил бывшему главе региона 11 лет колонии.

По версии следствия и суда, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты дела с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", чем причинили бюджету ущерб почти в 3,3 млрд рублей. Суд и следствие также считают, что фигуранты дела незаконно завладели деньгами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" в сумме более 67 млн рублей, получили взятки в размере более 198 млн рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

Общая сумма ущерба, причиненная Коми, превысила 3,8 млрд рублей.

Кроме Гайзера, по этому делу также проходили бывший замглавы Коми Алексей Чернов, бывший сенатор и предшественник Гайзера на посту главы республики Владимир Торлопов и бизнесмен Александр Зарубин.

Гайзер был задержан и арестован в сентябре 2015 года. Свою вину он не признал ни по одному из вмененных ему эпизодов преступной деятельности. Сейчас он отбывает наказание в колонии в Тверской области.