Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Кремль не исключает новой встречи руководителей СВР и ЦРУ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность новой встречи главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса.

"Исключить ее действительно нельзя, и, разумеется, в таком диалоге есть польза. О точных датах мне неизвестно", - сказал он, комментируя слова Нарышкина о возможности такой встречи.

Пескова также попросили прокомментировать заявление директора СВР о том, что российские спецслужбы обсуждают со своими европейскими коллегами тему Украины, и спросили, что конкретно обсуждается.

"Нет, это вопрос к спецслужбам", - ответил пресс-секретарь.

Бернс и Нарышкин провели переговоры в Турции 14 ноября 2022 года. Замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что обсуждаемые вопросы носили "чувствительный характер". В Совете нацбезопасности США заявили, что руководители спецслужб обсуждали ситуацию с осужденными в России американскими гражданами и "ядерные риски". Песков тогда комментировать эту встречу отказался.

9 декабря президент Владимир Путин отметил, что переговоры Нарышкина и Бернса прошли по предложению американской стороны, а в Москве от этой встречи не ожидали ничего сверхъестественного. Он добавил, что такие контакты продолжатся.

ЦРУ США СВР Сергей Нарышкин Уильям Бернс Дмитрий Песков Анкара Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков сказал, что тема продолжения мобилизации в РФ поднимается искусственно

Военная операция на Украине

Шойгу провел в зоне СВО совещание по вопросам увеличения численности армии РФ

До семи возросло число жертв подрыва гранаты в расположении военных под Белгородом

Казахстан выплатит России свыше $43 млн за покупку 4,2% доли в ЕАБР

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО на Украине

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО на Украине

Что произошло за день: понедельник, 16 января

Российский Су-27 сопроводил самолет ВМС Германии над Балтикой

МВД готово урегулировать правовое положение журналиста Боке в России

Гособвинение запросило семь лет колонии для экс-схиигумена Сергия

Гособвинение запросило семь лет колонии для экс-схиигумена Сергия

Подать заявление на сдачу ЕГЭ в 2023 году можно до 1 февраля

Подать заявление на сдачу ЕГЭ в 2023 году можно до 1 февраля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });