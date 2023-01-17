Кремль не исключает новой встречи руководителей СВР и ЦРУ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность новой встречи главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса.

"Исключить ее действительно нельзя, и, разумеется, в таком диалоге есть польза. О точных датах мне неизвестно", - сказал он, комментируя слова Нарышкина о возможности такой встречи.

Пескова также попросили прокомментировать заявление директора СВР о том, что российские спецслужбы обсуждают со своими европейскими коллегами тему Украины, и спросили, что конкретно обсуждается.

"Нет, это вопрос к спецслужбам", - ответил пресс-секретарь.

Бернс и Нарышкин провели переговоры в Турции 14 ноября 2022 года. Замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что обсуждаемые вопросы носили "чувствительный характер". В Совете нацбезопасности США заявили, что руководители спецслужб обсуждали ситуацию с осужденными в России американскими гражданами и "ядерные риски". Песков тогда комментировать эту встречу отказался.

9 декабря президент Владимир Путин отметил, что переговоры Нарышкина и Бернса прошли по предложению американской стороны, а в Москве от этой встречи не ожидали ничего сверхъестественного. Он добавил, что такие контакты продолжатся.