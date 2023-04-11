Песков заявил, что новая волна мобилизации в РФ не планируется

Законопроект о "цифровых повестках" не связан с мобилизацией, сказал представитель Кремля

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В России не планируется новая волна мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на "слухи о том, что планируется новая волна мобилизации" и напомнили, что ранее Песков говорил, что этот вопрос не обсуждается. У представителя Кремля спросили, были ли какие-то изменения по этой теме в последнее время.

"Нет, по-прежнему не было, и нет", - сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что законопроект о "цифровых повестках" не связан с мобилизацией.

На вопрос журналистов, нет ли опасения в Кремле, что принятие данного документа на фоне проведения СВО вызовет панику и новую волну эмиграции, Песков сказал: "Нет, абсолютно. Потому что это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом".

"Это нужно понимать и объяснять. Воинский учет - это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно, хотя бы один раз на протяжении своей жизни. Соответственно, система должна идти в ногу с требованием времени", - сказал Песков.

На уточняющую реплику о том, что глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов говорил, что данная процедура коснется не только призыва на срочную службу, но и других мероприятий, Песков сказал: "Я являюсь пресс-секретарем президента Путина. Относительно других мероприятий президент Путин делал исчерпывающие заявления".

Песков указал также, что в настоящий момент законопроект обсуждается в парламенте. "Законопроект идет через Думу, разумеется, депутаты слышат огромное количество вопросов, которые возникают. Конечно, если у людей возникают вопросы, то обязанность и государственной машины, и наших народных избранников прояснить эти вопросы", - подчеркнул Песков.

"Поэтому здесь просто нужно набраться терпения", - добавил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, "сейчас ведется работа на экспертном уровне, все это будет проясняться". "До сих пор, действительно, много вопросов - электронная рассылка, как она будет осуществляться, на базе чего. Там говорится про "Госуслуги", но они необязательны и т.д. Поэтому здесь, действительно, очень много нюансов, совершенно справедливо", - продолжил Песков.

Вместе с тем он отметил, что в целом "эта работа абсолютно необходима". "Нам нужно усовершенствовать и модернизировать систему военного учета. Об этом мы с вами говорили после того, как мы с вами столкнулись с проблемами на начальном этапе СВО. Поэтому нам нужно это усовершенствовать, нам нужна цифровизация этой системы с тем, чтобы она действительно стала понятной, быстрой, информативной и легкой для всех граждан", - заключил Песков.

Пресс-секретаря также спросили, будут ли направляться электронные повестки на "Госуслуги" в случае второй волны мобилизации?

"Нет никакой второй волны (мобилизации). Что касается повесток, то сейчас ведется работа над законопроектом" - отметил Песков.

Во вторник Госдума рассматривает поправки, которые, в частности, предусматривают возможность рассылки электронных повесток, при этом рассылка бумажных повесток также сохранится.