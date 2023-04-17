Что произошло за день: понедельник, 17 апреля

Инициатива Вассермана о контроле наличных на руках у населения, приговор Кара-Мурзе и перенос запуска Starship из-за неполадок

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ. В Мосгорсуд на вынесение приговора пришли 40 дипломатов. Адвокат Кара-Мурзы заявила о наличии у него заболевания, препятствующего отбыванию наказания.

- Анатолий Вассерман призвал ограничить хранение гражданами наличных на сумму свыше 1 млн руб. Депутат предлагает наказывать за хранение таких сумм без уведомления налогового органа штрафом и конфискацией средств.

- В Минцифры заявили об отсутствии оснований для рассылки повесток через "Госуслуги". В ведомстве напомнили, что процедура рассылки пока не утверждена правительством.

- В Кремле не в курсе решений ведомств удалить с сайтов декларации чиновников за последние годы. Дмитрий Песков рекомендовал уточнить в ведомствах причины таких действий.

- Ставка windfall tax предполагается в размере 10%, но при досрочной уплате снизится до 5%. Это следует из подготовленного Минфином законопроекта о разовом сборе в бюджет из сверхприбыли российского бизнеса, сообщили несколько источников, знакомых с документом.

- Венгрия вслед за Польшей и Словакией запретила поставки украинского зерна. При этом правительство Словакии на заседании в понедельник решило не ограничивать транзит украинского зерна по территории страны.

- Банк России не планирует большие послабления по валютным ограничениям. Эльвира Набиуллина сообщила, что возможна легкая настройка.

- Запуск лунной ракеты Starship перенесен из-за технических неполадок. Старт сверхтяжелой ракеты, создаваемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс, отменен в связи с нештатным давлением в носителе.