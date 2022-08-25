На Ройзмана в отделе полиции надели браслет для контроля и освободили

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана отпустили из отдела полиции, но за его передвижениями станут следить с помощью специального браслета, передал корреспондент "Интерфакса".

"Надели браслет. Он меня не будет ограничивать. Передвижения будут отслеживаться. Нормально пока. Тем не менее "уголовка" остается. Статья до трех лет. Все только начинается", - сказал Ройзман журналистам на выходе из отдела МВД.

Он отметил, что "готов ко всему" и "понимает риски".

"У меня осталась свобода передвижения и общения", - добавил Ройзман.

Унего есть еще несколько вопросов, на которые пока не получено ответов. "Пока никто не понимает, что можно, а что нельзя", - отметил политик.

Ройзмана задержали утром 24 августа в Екатеринбурге по возбужденному в Москве уголовному делу о дискредитации российской армии (ч.1 ст. 280.3 УК). У него дома и в музее Невьянской иконы прошли обыски, затем его увезли на допрос и задержали на 48 часов до выбора меры пресечения. В ГУ МВД Москвы сообщили, что для следственных действий политика доставят в столицу. Затем выяснилось, что меру пресечения ему 25 августа выберет суд в Екатеринбурге.

Следствие попросило суд оставить Ройзмана на свободе до 29 сентября под запрет определенных действий и запретить ему выходить из дома с 00:00 до 23:59, посещать все публичные места и мероприятия, пользоваться интернетом и разрешить ему общаться только с близкими родственниками, адвокатом и следователем.

Верх-Исетский суд частично удовлетворил это ходатайство. Как разъяснила защита Ройзмана, ему не запретили выходить из дома, но запретили посещать публичные мероприятия. Также ему разрешили общаться со всеми, кроме свидетелей по делу. Пользоваться интернетом ему запрещено. Будут ли адвокаты обжаловать избранную меру пресечения, они еще не решили.

Дело расследует отдел следственного управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД Москвы. Ройзман вину не признает. Ранее он получил три штрафа по административной статье о дискредитации армии.