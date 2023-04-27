Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Что произошло за день: четверг, 27 апреля

Задержание Елены Блиновской, ядерное топливо на "Аккую" и убыток ВТБ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СКР возбудил дело против блогера Елены Блиновской за уклонение от уплаты налогов. По данным следствия, в 2019-2021 гг. она не заплатила налогов на более чем 918 млн рублей. Блиновскую задержали, когда она пыталась пересечь границу на машине, при этом у нее был куплен авиабилет в Ташкент.

- "Росатом" передал Турции ядерное топливо для АЭС "Аккую". Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган принимали участие в церемонии по видеосвязи. Изначально планировалось, что турецкий президент приедет на АЭС, но накануне он почувствовал себя плохо. В четверг в правительстве страны заверили, что Эрдоган сейчас в порядке. Между тем в "Росатоме" сообщили, что физический пуск АЭС "Аккую" запланирован на следующий год.

- Завод "Курганстальмост" загорелся в Курганской области, возгорание локализовано. Из-за пожаров в регионе режим ЧС введен в городе Кургане и Кетовском округе. В деревне Логоушка, где от пожара пострадали 76 строений, погиб человек.

- Рекордный убыток ВТБ за 2022 г. исключает вероятность уплаты разового сбора в бюджет. Банк в 2022 году из-за санкций получил рекордные убытки - 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО.

- Потушен пожар в свердловском поселке Сосьва, где сгорело более сотни домов. Жилья лишились более 600 человек. В рамках расследования дела о пожаре задержаны два человека.

- Суд в Москве назначил 12 лет колонии экс-помощнице Дворковича за коррупцию. По версии следствия, Анастасия Алексеева получила взятки на общую сумму порядка 5,8 млн руб. от руководства компаний "Медполимерпром" и "Промомед" за помощь в продвижении лекарственных препаратов.

- Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех, сообщили в Минфине РФ. Вопрос введения лимита на конвертацию рублей в валюту при выходе иностранцев из России сейчас рассматривается.

- МИД РФ отклонил запрос США на посещение арестованного журналиста Гершковича после невыдачи виз журналистам из пула Лаврова.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин США ввел санкции против ФСБ

Минфин США ввел санкции против ФСБ

Пожар на территории завода "Курганстальмост" локализован

В Кургане и Кетовском округе введен режим ЧС из-за пожаров

Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал центр "Сова"

Один человек погиб в результате пожара в курганской деревне Логоушка

"СПб биржа" до конца года вернется к утренним торгам бумагами с листингом в США

Завод "Курганстальмост" загорелся в Курганской области

Потушен пожар в свердловском поселке Сосьва, где сгорело более сотни домов

Потушен пожар в свердловском поселке Сосьва, где сгорело более сотни домов

Путин подписал закон о введении дисконта Urals к Brent в расчет НДД и экспортной пошлины

Путин подписал закон о введении дисконта Urals к Brent в расчет НДД и экспортной пошлины

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });