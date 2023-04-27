Что произошло за день: четверг, 27 апреля

Задержание Елены Блиновской, ядерное топливо на "Аккую" и убыток ВТБ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СКР возбудил дело против блогера Елены Блиновской за уклонение от уплаты налогов. По данным следствия, в 2019-2021 гг. она не заплатила налогов на более чем 918 млн рублей. Блиновскую задержали, когда она пыталась пересечь границу на машине, при этом у нее был куплен авиабилет в Ташкент.

- "Росатом" передал Турции ядерное топливо для АЭС "Аккую". Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган принимали участие в церемонии по видеосвязи. Изначально планировалось, что турецкий президент приедет на АЭС, но накануне он почувствовал себя плохо. В четверг в правительстве страны заверили, что Эрдоган сейчас в порядке. Между тем в "Росатоме" сообщили, что физический пуск АЭС "Аккую" запланирован на следующий год.

- Завод "Курганстальмост" загорелся в Курганской области, возгорание локализовано. Из-за пожаров в регионе режим ЧС введен в городе Кургане и Кетовском округе. В деревне Логоушка, где от пожара пострадали 76 строений, погиб человек.

- Рекордный убыток ВТБ за 2022 г. исключает вероятность уплаты разового сбора в бюджет. Банк в 2022 году из-за санкций получил рекордные убытки - 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО.

- Потушен пожар в свердловском поселке Сосьва, где сгорело более сотни домов. Жилья лишились более 600 человек. В рамках расследования дела о пожаре задержаны два человека.

- Суд в Москве назначил 12 лет колонии экс-помощнице Дворковича за коррупцию. По версии следствия, Анастасия Алексеева получила взятки на общую сумму порядка 5,8 млн руб. от руководства компаний "Медполимерпром" и "Промомед" за помощь в продвижении лекарственных препаратов.

- Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех, сообщили в Минфине РФ. Вопрос введения лимита на конвертацию рублей в валюту при выходе иностранцев из России сейчас рассматривается.

- МИД РФ отклонил запрос США на посещение арестованного журналиста Гершковича после невыдачи виз журналистам из пула Лаврова.