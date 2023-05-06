Что произошло за день: суббота, 6 мая

Подрыв машины Захара Прилепина, обрушение карусели в Оренбурге и коронация Карла III

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Нижегородской области подорвали машину Захара Прилепина. Сам писатель получил травмы, погиб его помощник. Прилепин в тяжелом состоянии, его прооперировали в Нижнем Новгороде, операция прошла успешно. Задержан подозреваемый в причастности к подрыву машины писателя. Им оказался ранее судимый Александр Пермяков 1993 года рождения. Он сообщил, что действовал по заданию украинских спецслужб. Возбуждено дело по статье "теракт". Продолжаются поиски других подозреваемых.

- Карусель с людьми обрушилась в Оренбурге. Пострадали 20 человек, из них 12 госпитализированы, в том числе шестеро детей. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- В небе над Крымом сбиты две украинские баллистические ракеты. По данным местных властей, уничтожены ракеты ОТРК "Гром-2".

- Первое отделение Сбербанка открылось в Крыму. Оно заработало в Ялте. Отделение в Севастополе откроется через несколько дней.

- "ГАЗ" подал к Volkswagen новый иск, сумма требований составила 15,6 млрд руб.

- Архиепископ Кентерберийский короновал Карла III. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве.