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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Новак 30 мая обсудит с нефтяными компаниями ситуацию на рынке нефтепродуктов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство и нефтяные компании обсудят сложившуюся ситуацию на рынке нефтепродуктов, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Александра Новака, под председательством которого пройдет совещание.

ЭкономикаБиржевые цены на 95-й бензин слегка отступили от рекордных значенийЧитать подробнее

Встреча состоится 30 мая. Обсуждение пройдет на фоне продолжающегося с середины апреля роста биржевых цен на бензины. В частности, стоимость Аи-95 на бирже сейчас остается на рекордных значениях.

В Минэнерго отмечали, что следят за ситуацией на топливном рынке и могут при необходимости ограничить экспорт моторного топлива. Такой механизм готова поддержать и Федеральная антимонопольная служба для защиты отечественного топливного рынка.

Кроме того, летом ожидается очередная корректировка топливного демпфера, которая, возможно, еще не отыграна в росте цен на СПбМТСБ. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что демпфер в настоящее время идет в маржу нефтепереработчиков, и, чтобы исправить эту ситуацию, Минфин предлагает снизить его в два раза (на период с июля 2023 года по июль 2024 года). В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд рублей в месяц.

При этом Федеральной антимонопольной службе поручат контролировать, чтобы после изменений демпфера не было попыток повышать цены на нефтепродукты.

Минэнерго Минфин Аи-95 Александр Новак ФАС
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