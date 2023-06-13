Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Что произошло за день: вторник, 13 июня

Комментарии Владимира Путина о ходе СВО и одобрение кабмином windfall tax

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами. В ходе беседы президент сделал ряд заявлений о ходе СВО.

• Президент РФ заявил, что нет необходимости вводить военное положение в стране, а новая волна мобилизации на сегодняшний день не требуется. Он также отметил, что закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных.

• Путин сообщил, что Россия думает о выходе из "зерновой сделки".

• Путин назвал СВО ответом России на преодоление "красных линий". Он также сообщил, что цели СВО носят фундаментальный характер и в целом меняться не будут. Президент напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру.

• Президент РФ допустил, что придется подумать о создании санитарной зоны на территории Украины.

• Путин заявил о необходимости привести статус ЧВК в соответствие с законом и со сложившейся практикой. Также он убежден, что участники СВО, попавшие на фронт из мест заключения, в случае совершения правонарушения должны вновь отвечать по всей строгости закона.

• Президент России заявил о праве применять снаряды с обедненным ураном в ответ на их использование Киевом.

- Правительство РФ одобрило законопроект о windfall tax на сверхприбыль 2021-2022 гг. Документ внесен в Госдуму. Первый вице-премьер Белоусов рассказал, что предприниматели сами вышли с идей уплаты windfall tax.

- Путин подписал закон о безвозмездной передаче военным и МЧС конфиската. Силовикам можно будет безвозмездно передавать такие товары легкой промышленности.

- ФСБ задержала экс-работников предприятия ОПК, сотрудничавших с украинской разведкой. По данным спецслужбы, задержанные также готовили теракты в Курской и Белгородской областях.

- Батальон "Запад-Ахмат" поможет предотвращать вылазки диверсантов в приграничных районах РФ. Бойцы батальона будут работать в тесном контакте с другими российскими подразделениями, сообщил Рамзан Кадыров.

- Макрон поинтересовался у президента ЮАР, можно ли ему приехать на саммит БРИКС. Франция не является членом организации, саммит пройдет в августе.

- Число погибших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Госдуме пообещали представить предложения по определению правового статуса ЧВК

В Госдуме пообещали представить предложения по определению правового статуса ЧВК

Законопроект о наказании для водителей за "лекарственное" опьянение поступил в Госдуму

Законопроект о наказании для водителей за "лекарственное" опьянение поступил в Госдуму

Путин напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру

Военная операция на Украине

Президент РФ рассказал, что США помогали Киеву атаковать российский военный корабль

Военная операция на Украине

Путин заявил о праве применять снаряды с обедненным ураном в ответ на их использование Киевом

Путин сообщил, что Россия думает о выходе из "зерновой сделки"

Путин сообщил, что Россия думает о выходе из "зерновой сделки"

Президент РФ заявил о необходимости привести статус ЧВК в соответствие с законом

Военная операция на Украине

Путин потребовал наказывать по всей строгости попавших на СВО заключенных, совершивших рецидив

Военная операция на Украине

Путин назвал СВО ответом России на преодоление "красных линий"

Ряды ВС РФ с февраля 2023 года добровольно пополнили 156 тысяч человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });