Что произошло за день: вторник, 13 июня

Комментарии Владимира Путина о ходе СВО и одобрение кабмином windfall tax

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами. В ходе беседы президент сделал ряд заявлений о ходе СВО.

• Президент РФ заявил, что нет необходимости вводить военное положение в стране, а новая волна мобилизации на сегодняшний день не требуется. Он также отметил, что закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных.

• Путин сообщил, что Россия думает о выходе из "зерновой сделки".

• Путин назвал СВО ответом России на преодоление "красных линий". Он также сообщил, что цели СВО носят фундаментальный характер и в целом меняться не будут. Президент напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру.

• Президент РФ допустил, что придется подумать о создании санитарной зоны на территории Украины.

• Путин заявил о необходимости привести статус ЧВК в соответствие с законом и со сложившейся практикой. Также он убежден, что участники СВО, попавшие на фронт из мест заключения, в случае совершения правонарушения должны вновь отвечать по всей строгости закона.

• Президент России заявил о праве применять снаряды с обедненным ураном в ответ на их использование Киевом.

- Правительство РФ одобрило законопроект о windfall tax на сверхприбыль 2021-2022 гг. Документ внесен в Госдуму. Первый вице-премьер Белоусов рассказал, что предприниматели сами вышли с идей уплаты windfall tax.

- Путин подписал закон о безвозмездной передаче военным и МЧС конфиската. Силовикам можно будет безвозмездно передавать такие товары легкой промышленности.

- ФСБ задержала экс-работников предприятия ОПК, сотрудничавших с украинской разведкой. По данным спецслужбы, задержанные также готовили теракты в Курской и Белгородской областях.

- Батальон "Запад-Ахмат" поможет предотвращать вылазки диверсантов в приграничных районах РФ. Бойцы батальона будут работать в тесном контакте с другими российскими подразделениями, сообщил Рамзан Кадыров.

- Макрон поинтересовался у президента ЮАР, можно ли ему приехать на саммит БРИКС. Франция не является членом организации, саммит пройдет в августе.

- Число погибших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17.