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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Помощница Сокурова сообщила, что он лег в больницу на плановое обследование

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Кинорежиссер Александр Сокуров находится в больнице на плановом обследовании, сообщила "Интерфаксу" его помощница Маргарита Афонина.

"Это плановое обследование, ничего совершенно не произошло экстраординарного. Всё нормально, всё хорошо", - сказала Афонина, комментируя информацию о госпитализации режиссера.

Других подробностей она не сообщила.

Священник Андрей Кураев ранее сообщил в Telegram: "Александр Сокуров в реанимации после операции. Есть повод для молитв", - написал Кураев.

Позднее ряд СМИ сообщил, что режиссер был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Александру Сокурову 14 июня исполнилось 72 года. Он с декабря 2018 года входит в Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Александр Сокуров Андрей Кураев
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