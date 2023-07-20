Что произошло за день: четверг, 20 июля

Новые санкции, поправки о неявке в военкомат и уведомительный порядок передвижения британских дипломатов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле сразу на 2 года. В изначальной версии документа о мерах, принимаемых "в целях обеспечения безопасности РФ и бесперебойного функционирования промышленности", срок действия ограничивался 31 декабря 2023 года.

- США ввели санкции против Алексея Кудрина. В целом под новые ограничения Вашингтона попали 18 человек, свыше 90 организаций, 14 судов. Антироссийские санкции расширила и Канада: введены ограничения против МТС, "Мегафон", "Билайн", платежной системы "Мир", Никиты Михалкова, Ивана Охлобыстина, Иосифа Пригожина, Филиппа Киркорова и других.

- В Думе предложили штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей за неявку в военкомат. За неоказание содействия мобилизации предлагается штрафовать на сумму до 500 тыс. рублей. Поправки в КоАП внесены в Госдуму и одобрены комитетом по госстроительству и законодательству.

- Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова. С предпринимателя снята заморозка активов и запрет на оказание трастовых услуг.

- В Кремле обеспокоены переброской дополнительных войск Польши на границу с Белоруссией. Варшава объясняла это тем, что в Белоруссию перебросили ЧВК "Вагнер" и необходимостью усилить восток Польши.

- Для Навального запросили 20 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе. Такой срок запрошен путем частичного сложения по совокупности с его предыдущим наказанием, назначенным в 2022 году. Приговор Навальному будет оглашен 4 августа. Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

- Россия ввела уведомительный порядок передвижения британских дипломатов. В частности, предусматривается необходимость направления рядом сотрудников посольства уведомлений о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения.

- Госдума приняла закон о трудовом воспитании в школах. Из действующего закона исчезнет норма о запрете привлечения обучающихся без их согласия или без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой.