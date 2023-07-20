Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Что произошло за день: четверг, 20 июля

Новые санкции, поправки о неявке в военкомат и уведомительный порядок передвижения британских дипломатов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле сразу на 2 года. В изначальной версии документа о мерах, принимаемых "в целях обеспечения безопасности РФ и бесперебойного функционирования промышленности", срок действия ограничивался 31 декабря 2023 года.

- США ввели санкции против Алексея Кудрина. В целом под новые ограничения Вашингтона попали 18 человек, свыше 90 организаций, 14 судов. Антироссийские санкции расширила и Канада: введены ограничения против МТС, "Мегафон", "Билайн", платежной системы "Мир", Никиты Михалкова, Ивана Охлобыстина, Иосифа Пригожина, Филиппа Киркорова и других.

- В Думе предложили штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей за неявку в военкомат. За неоказание содействия мобилизации предлагается штрафовать на сумму до 500 тыс. рублей. Поправки в КоАП внесены в Госдуму и одобрены комитетом по госстроительству и законодательству.

- Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова. С предпринимателя снята заморозка активов и запрет на оказание трастовых услуг.

- В Кремле обеспокоены переброской дополнительных войск Польши на границу с Белоруссией. Варшава объясняла это тем, что в Белоруссию перебросили ЧВК "Вагнер" и необходимостью усилить восток Польши.

- Для Навального запросили 20 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе. Такой срок запрошен путем частичного сложения по совокупности с его предыдущим наказанием, назначенным в 2022 году. Приговор Навальному будет оглашен 4 августа. Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

- Россия ввела уведомительный порядок передвижения британских дипломатов. В частности, предусматривается необходимость направления рядом сотрудников посольства уведомлений о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения.

- Госдума приняла закон о трудовом воспитании в школах. Из действующего закона исчезнет норма о запрете привлечения обучающихся без их согласия или без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд утвердил мировое соглашение "ГАЗа" и VW о расторжении договора о промсборке

Тариф "Платона" с февраля 2024 года может вырасти с 2,84 рубля/км до 2,99 рубля/км

Тариф "Платона" с февраля 2024 года может вырасти с 2,84 рубля/км до 2,99 рубля/км

Путин прилетел в Мурманск

Под санкции США попали 18 россиян, более 90 организаций и 14 судов

Канада ввела санкции против "большой четверки" российских сотовых операторов

Для Навального запросили 20 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе

Для Навального запросили 20 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе

США ввели санкции против Кудрина

США ввели санкции против Кудрина

Российский МИД готов содействовать усилиям по стабилизации обстановки в ЦАР

Дипломатическое противостояние

Россия ввела уведомительный порядок передвижения британских дипломатов

Россия ввела уведомительный порядок передвижения британских дипломатов

Росстандарт отзывает почти 80 тыс. Lada в РФ из-за отсутствия блока "ЭРА-Глонасс"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });