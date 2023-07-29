Власти Таганрога отменили массовые мероприятия

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Все массовые мероприятия отменены в Таганроге (Ростовская область).

"Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале администрации города в субботу.

Днем в минувшую пятницу в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" произошел взрыв. В Минобороны РФ заявили о том, что в Таганроге упали обломки сбитой украинской ракеты. В результате ЧП пострадали 16 человек.