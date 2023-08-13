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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершены

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил о завершении поисковых работ на месте взрыва, который произошел 9 августа возле Загорского оптико-механического завода.

"Поисковые работы на месте взрыва на территории ЗОМЗа завершены", - приводит его слова пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

Акулов добавил, что следственные действия продолжаются.

Глава муниципалитета поручил силовому блоку дать информацию по опознанию и выработать механизмы информирования и поддержки родственников пропавших без вести.

"За каждой семьей будет закреплен заместитель главы администрации. Социальная служба также распределила кураторов, которые в индивидуальном порядке будут заниматься помощью родственникам пропавших без вести", - добавили в администрации.

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Утром 9 августа на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. По факту произошедшего расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

В результате взрыва пострадал 81 человек, один человек погиб. Без вести пропавшими после взрыва остаются восемь человек.

Взрыв в Сергиевом Посаде

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В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.Нарушение норм безопасности является основной версией взрыва, сообщили в СКРВозбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектовПо предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. На месте идет разбор завалов.Взорвавшийся склад пиротехники принадлежал частной компании и находился рядом с территорией оптико-механического завода. Была объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, взрывом повредило многие здания и конструкции предприятия.Почти 11 тысяч человек остались без горячей воды из-за взрываГубернатор Андрей Воробьев заявил, что версия об атаке дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтверждаетсяПо его словам, 30 человек находятся на стационарном лечении, из них шестеро - в реанимации. В травмпункт обратились 26 человек, им не потребовалась госпитализация.Взрывной волной повреждены два школьных здания и выбиты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта
В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.
Сергиев Посад Дмитрий Акулов Загорский оптико-механический завод
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