Поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершены

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил о завершении поисковых работ на месте взрыва, который произошел 9 августа возле Загорского оптико-механического завода.

"Поисковые работы на месте взрыва на территории ЗОМЗа завершены", - приводит его слова пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

Акулов добавил, что следственные действия продолжаются.

Глава муниципалитета поручил силовому блоку дать информацию по опознанию и выработать механизмы информирования и поддержки родственников пропавших без вести.

"За каждой семьей будет закреплен заместитель главы администрации. Социальная служба также распределила кураторов, которые в индивидуальном порядке будут заниматься помощью родственникам пропавших без вести", - добавили в администрации.

Утром 9 августа на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. По факту произошедшего расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

В результате взрыва пострадал 81 человек, один человек погиб. Без вести пропавшими после взрыва остаются восемь человек.