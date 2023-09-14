Что произошло за день: четверг, 14 сентября

Новые санкции, приговор Митволю и угроза блокировки WhatsApp

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США произвели масштабное расширение санкционного списка по РФ. Под ограничения, в частности, попали автопроизводители "АвтоВАЗ" и "Соллерс", госкомпания "Автодор"; банк "Ак Барс" и небольшой московский Синко-банк; ряд нефтесервисных компаний РФ, включая "Газстройпром", "Газпром недра"; компания "Ростелеком-Солар". Санкции также вводятся против иностранных компаний и физлиц в связи с их предполагаемым участием в передаче России американских технологий. Вместе с тем США продлили исключение из санкций для морской транспортировки нефти "Сахалина-2" в Японию. Кроме того, из SDN list была исключена Наталья Алымова и бывший член наблюдательного совета банка "Открытие" Пол Голдфинч.

- Евросоюз исключил из санкционного списка владельца группы компаний ЕСН Березкина и экс-гендиректора Ozon Шульгина. Также отменены санкции против предпринимателя Фархада Ахмедова и полковника ВС РФ Георгия Шуваева, погибшего в октябре 2022 года. В ЕС объяснили, что "на них больше не распространяются критерии, на основании которых были введены ограничительные меры". Дмитрий Песков заявил, что среди бизнесменов, попавших под санкции Запада, есть и предатели, и те, кто правомерно отстаивает свои интересы в суде.

- Двух сотрудников посольства США в России объявили персонами нон грата. Сообщается, что дипломаты Силлин и Бернстайн вели незаконную деятельность, поддерживая связь с российским гражданином Шоновым, обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством.

- Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь осужден на 4,5 года по делу о мошенничестве. В ходе судебного заседания он признал вину. Дело Митволя связано с хищением средств, выделенных на строительство метро в Красноярске.

- Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp в России. Это связано с запуском мессенджером функции создания каналов. В Госдуме и Совфеде также заявили, что если WhatsApp откроет русскоязычные каналы, то возможна его блокировка в РФ, и призвали подумать об отечественном мессенджере по примеру Китая.

- Румыния просит Еврокомиссию ввести эмбарго на поставки масла и меда с Украины. Также Бухарест обратился с призывом продлить эмбарго на поставку украинских зерновых до конца года. Между тем Народное собрание Болгарии поддержало инициативу о снятии эмбарго на поставку в страну зерновых с Украины с 15 сентября.

- Россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх из-за того, что МОК не признал результаты выборов руководства Олимпийского совета Азии. Между тем в ОКР заявляют, что не будут бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже.

- Леонид Слуцкий отстранен от футбола на год условно. Экс-тренер сборной также оштрафован на 100 тыс. рублей из-за того, что назвал "дебилом" журналиста, ставшего участником конфликта с нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой.