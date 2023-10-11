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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Глава "Сургутнефтегаза" отметил сохранение затоваривания Киришского НПЗ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Киришский НПЗ "Сургутнефтегаза", исторически в большей мере ориентированный на внешние поставки, все еще видит проблему затоваривания дизельным топливом несмотря на смягчение ограничений экспорта трубного ДТ, сообщил журналистам глава компании Владимир Богданов.

Отвечая на вопрос о восстановлении объемов трубного экспорта ДТ, он рассказал, что Киришский НПЗ пока сталкивается с сложностями поставок дизтоплива на внутренний рынок.

"Сейчас главная задача - наполнить внутренний рынок. Мы всеми руками "за", мы готовы. Но некоторые уже затоварились", - сказал Богданов.

Отвечая на вопросы о причинах возникновения сложной ситуации на топливном рынке станы, он сказал: "Было много заводов остановлено на ремонты. Завершали уборку урожая аграрии, был сезон отпусков. Все наложилось. В этом причина. Надо было планировать, растянуть (ремонты - ИФ)".

Владимир Богданов Сургутнефтегаз Киришский НПЗ
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