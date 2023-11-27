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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Что произошло за день: понедельник, 27 ноября

Сообщения о банкротстве "СПБ Биржи", непогода на юге России, приговор журналистке Баязитовой

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СМИ сообщили, что "СПБ биржа" подала на банкротство. Сама биржа эти публикации опровергла, отметив, что обладает устойчивым финансовым состоянием. Тем не менее сообщения СМИ вызвали обрушение котировок компании на 35%. Источник сообщил, что Арбитражный суд Москвы вернет заявление о банкротстве "СПБ биржи". Между тем биржа планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента c заявлением о ее банкротстве. Банк России проанализирует ситуацию вокруг иска.

- Два человека погибли в результате шторма в Краснодарском крае. Также сообщалось о десяти пострадавших. Кроме того один человек погиб в Крыму. В Севастополе более 500 животных погибли в подтопленном аквариуме. При этом пик шторма в Крыму уже прошел. Ураган лишил электричества свыше полумиллиона жителей ДНР, в Херсонской области почти сто населенных пунктов остались без света из-за непогоды. Минстрой подключился к устранению последствий шторма.

- Журналистка Александра Баязитова осуждена на 5 лет колонии. Она была арестована в августе 2022 года по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова.

- Пресс-секретарь Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) заочно арестован в РФ по делу о содействии терроризму. Энди Стоун объявлен в международный розыск.

- Путин дал право "Роснефти" и еще ряду организаций самим определять перечень раскрываемой информации. Президент подписал указ о праве ряда эмитентов ретроспективно - с 1 июля 2023 года - не раскрывать корпоративную информацию из-за санкционных рисков.

- "Скифское золото" должно находиться в Крыму, заявил Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что "скифское золото" доставлено на Украину.

- В Самаре задержана подозреваемая в склонении российских военных к госизмене. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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