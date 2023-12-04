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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Избран новый секретариат Союза театральных деятелей

Гергиев стал сопредседателем СТД по музыкальному направлению

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор Большого театра и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, директор театра Вахтангова Кирилл Крок и ректоры театральных вузов вошли в секретариат Союза театральных деятелей России, новый состав секретариата был избран на внеочередном съезде СТД.

Кандидатов в секретариат предложил новый председатель Союза Владимир Машков. По его мнению, в состав секретариата должны были войти все выдвинутые ранее кандидаты на пост председателя Союза, часть прошлого состава секретариата и новые люди, которые, как отметил Машков, смогут привнести что-то новое в работу СТД.

Всего в секретариат вошли 34 человека, среди них Гергиев, Крок, глава "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, худрук Московского губернского театра Сергей Безруков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор театрального института им. Бориса Щукина Евгений Князев, ректор Высшего театрального училища (институт) им. М.С.Щепкина Борис Любимов, художественный руководитель "Театра балета Бориса Эйфмана" Борис Эйфман и другие.

Также Машков предложил заменить в уставе СТД должность первого заместителя председателя Союза на сопредседателя по музыкальному направлению СТД. На эту должность избран Гергиев.

Александр Калягин возглавлял СТД с 1996 года, периодически переизбираясь. В октябре 2023 года он заявил, что Союзу нужна перезагрузка, и предложил переизбрать председателя и секретариат СТД. На внеочередном съезде Союза 4 декабря он выдвинул на пост председателя Александра Лазарева, но тот взял самоотвод. Также были выдвинуты Крок, Гергиев, член СТД Андрей Борисов и Машков. Все, кроме Машкова, взяли самоотвод. СТД возглавил Машков.

Александр Калягин Валерий Гергиев СТД Владимир Машков
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