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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В Заполярье допустили, что запасы Колмозерского месторождения лития будут выше прогнозов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Объемы запасов Колмозерского литиевого месторождения (Ловозерский район, Мурманская область) могут превысить прогнозные, сообщил в интервью "Интерфаксу" губернатор региона Андрей Чибис.

В феврале лицензию на освоение Колмозерского месторождения получило ООО "Полярный литий" (СП "Норникеля" и горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом").

"Недавно в Санкт-Петербурге выступал директор "Полярного лития", который, возможно, впервые публично озвучил, что объем запасов лития Колмозерского месторождения может превысить прогнозные", - сказал Чибис.

Он добавил, что "Полярный литий" и держатель лицензии на Полмостундровское месторождение "Арктический литий" ведут геологоразведочные работы, а также "уточняют запасы, работают над финансово-экономическими обоснованиями".

Для реализации проектов требуются инфраструктурные вложения в прокладку дорог и энергосетей, отметил губернатор.

Выданная "Полярному литию" лицензия действует с 21 февраля 2023 года по 20 февраля 2043 года. Размер разового платежа составил 1 718,457 млн рублей. Лицензия, выданная "Арктическому литию", действует с 17 февраля 2023 года по 17 февраля 2043 года. Окончательный размер разового платежа за пользование недрами Полмостундровского месторождения составил 671,973 млн рублей.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тысячи тонн, пентоксида тантала - 1 215 тонн, пентоксида ниобия - 1 485 тонн.

Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тыс. тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей. Выход на проектную мощность запланирован к 2030 году.

На сайте "Арктического лития" сообщается, что подтвержденный объем оксида лития на Полмостундровском месторождении составляет 350 тысяч тонн. Проект разработки месторождения предполагает строительство дробильно-сортировочного комплекса мощностью 1 млн тонн руды в год и обогатительной фабрики по выпуску сподуменового концентрата с содержанием оксида лития 6%. Концентрат планируется поставлять в ООО "Халмек Литиум" (Тульская область, входит в ООО "ТД Халмек") и АО "ХМЗ" (Красноярский край, входит в ООО "Катодные литиевые материалы"). Планируется, что объем выпуска переработанного концентрата составит около 18 тысяч тонн LCE (Lithium carbonate equivalent, эквивалент карбонат лития - ИФ).

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в России.

Андрей Чибис Мурманская область Колмозерское Полярный литий Арктический литий Полмостундровское
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