Что произошло за день: суббота, 16 декабря

Самовыдвижение Путина, новый эмир Кувейта и нападение мигрантов на полицейских в Москве

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах. Более 500 человек вошли в инициативную группу по выдвижению действующего президента. Собрание прошло в субботу в концертном зале "Зарядье".

- Более 80 мигрантов задержаны в Москве за нападение на полицейский автомобиль. Инцидент произошел в районе Капотня и начался с того, что участковый потребовал приезжего предъявить документы.

- Скончался эмир Кувейта. Ему было 86 лет. Его младший брат, 83-летний кронпринц объявлен новым эмиром.

- Судимым за изнасилование детей запретят приходить в образовательные учреждения. Правительство РФ внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

- Картину "Христос во гробе" Брюллова впервые представят на выставке художника в Русском музее. Картина была изъята у коллекционера из Германии Александра Певзнера в марте 2003 года, когда он перевез ее через границу РФ, но не задекларировал.