Из 25 раненых, эвакуированных из Белгорода, 20 остаются в стабильно тяжелом состоянии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - После эвакуации в Москву 20 из 25 пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря, находятся в стабильном, но тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе федерального Минздрава.

"Состояние пострадавших в результате обстрела ВСУ в Белгороде, эвакуированных в федеральные центры Минздрава России и московские организации, стабильное. 20 пациентов, в том числе четыре ребенка, находятся в тяжелом состоянии, пять пациентов, в том числе два ребенка - в состоянии средней степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

Всем пациентам провели необходимую диагностику, им назначены операции. "Вся медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме", - подчеркнули в Минздраве.

Специалисты сводной медицинской бригады, состоящей из специалистов федеральных центров, провели очные консультации 84 человек, в том числе 13 детей, ранее госпитализированных в стационары Белгорода.

"На стационарном лечении в учреждениях Белгорода остаются 44 человека, в том числе шестеро детей", сказали в Минздраве.

Лечение пострадавших находится на контроле главы ведомства Михаила Мурашко.

Ранее 1 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жертв обстрела областного центра увеличилось до 25: от ран погибла четырехлетняя девочка. Она находилась в детской областной больнице, перевезти ее в Москву было невозможно. До этого сообщалось о 24 погибших.