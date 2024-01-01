Семьям погибших в Белгороде пообещали по 3 млн рублей

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Семьи погибших в результате недавнего обстрела Белгорода получат по 3 млн рублей. Суммы выплат назвал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Родственникам погибших будет выплачено по 3 млн рублей. Такую же сумму мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО. После заключения врачей выплатим 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред. Так же, как и военным", - написал он.

Выплаты будут сделаны сразу после новогодних и рождественских выходных.

Ранее 1 января Гладков сообщил, что число погибших от обстрела выросло до 25: в областной больнице от ран умерла четырехлетняя девочка.

Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, 44 из них остаются в больницах областного центра, 25 вывезли на лечение в федеральные стационары в Москву.