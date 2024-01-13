Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах сократилась до 4 тыс. кв. м

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Завалы на складе в Шушарах (Пушкинский район Петербурга), где с утра тушат крупный пожар, горят на площади в несколько тысяч "квадратов", сообщает в субботу пресс-служба городского главка МЧС.

"Ранг пожара (снижен до - ИФ) №2, площадь горения в завалах составляет 4 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries на Московском шоссе. По первоначальным данным МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. метров, позже он распространился на 50 тыс. кв. метров. Локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров. Пожару присвоили самый высокий - пятый - ранг сложности.

В результате возгорания никто не погиб и не пострадал.

Онлайн-ритейлер Wildberries обещал вернуть покупателям деньги за утраченные заказы, а товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса.