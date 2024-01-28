Что произошло за день: воскресенье, 28 января

Пожар в Театре Сатиры, новый зимовочный комплекс антарктической станции и нападение на "Мону Лизу"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пожар произошел в Театре Сатиры в центре Москвы. В течение нескольких часов возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал. Пожар произошел на крыше театра, при этом в МЧС сообщили, что возгорание не связано с ведущимися в настоящее время в здании ремонтными работами. Запланированные на вечер воскресенья два спектакля в Театре Сатиры отменены.

- Путин и Лукашенко в режиме ВКС открыли новый зимовочный комплекс в Антарктиде. Российский лидер заявил, что допсредства для продолжения работы зимовочного комплекса станции "Восток" будут выделены. Глава Минприроды РФ сообщил, что Россия помогает Белоруссии создавать в Антарктиде ее первую станцию "Гора Вечерняя". В свою очередь Лукашенко предложил Путину съездить в Антарктиду, президент РФ отреагировал положительно.

- Подъезд обрушился в поврежденной многоэтажке в Ростове-на-Дону. Накануне из здания эвакуировали жильцов, после того как начала рушиться стена. Пятиэтажку признали аварийной еще в 2020 году.

- Экоактивисты облили супом "Мону Лизу". Они объяснили свой поступок поддержкой "права на здоровое и устойчивое питание". Картина уже много лет закрыта защитным экраном.

- Буркина-Фасо, Мали и Нигер покидают Экономическое сообщество стран Западной Африки. Военные правительства трех стран обвинили ЭКОВАС во введении незаконных санкций и нежелании помогать в борьбе с терроризмом.

- Даниил Медведев проиграл финал Australian Open-2024. Он уступил итальянцу Яннику Синнеру, ведя 2-0 по сетам. Ранее Медведев уже два раза проигрывал в финалах Australian Open.