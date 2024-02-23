Что произошло за день: пятница, 23 февраля

Новые санкции, будущее Армении в ОДКБ и решение CAS о судьбе Олимпийского комитета России

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. В него вошли 106 физлиц и 88 структур, ограничения вводятся за "действия, направленные на подрыв или создание угроз территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Среди физлиц в черном списке, в частности, главы ХМАО, Тульской, Рязанской и Пензенской областей, спикер парламента ДНР, министр обороны КНДР. Также в нем оказались четыре китайские компании и несколько военных предприятий Белоруссии. В список санкций ЕС против РФ вошли более 70 наименований товаров и технологий. Россия в ответ расширила список представителей евроструктур и стран-членов ЕС, которым закрыт въезд в страну.

- США вводят антироссийские санкции против 500 человек и 90 компаний. Среди них Борис Грызлов и начальник колонии, в которой скончался Навальный. Под ограничения попали Мечел, ТМК и СУЭК, НСПК и ряд банков, ФГУП "НАМИ" и автопроизводитель Aurus, структура S7 по ремонту самолетов, Росгеология и другие. Оператор карт "Мир" НСПК уже заверил, что ограничения не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры. Объявляя о санкциях, Джо Байден заявил, что они нацелены на российский финансовый сектор, оборонно-промышленный комплекс, сети снабжения и тех, кто способствует обходу санкций.

- Пашинян заявил о фактической заморозке участия Армении в ОДКБ. При этом он заверил, что Ереван не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы с территории республики. В ОДКБ не получали заявлений о приостановке членства от Армении, а в Кремле и МИД РФ ждут от Еревана разъяснений по поводу этих слов армянского премьера.

- CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК из-за включения в состав олимпийских комитетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Между тем в ОКР предупреждают, что согласие с текущими требованиями допуска российских спортсменов к турнирам на условиях МОК может привести нарушению законов страны.

- Жителям Авдеевки начали выдавать российские паспорта.