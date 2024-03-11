Суд не отменил обеспечительные меры в тяжбе об изъятии заводов группы ЧЭМК

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области отказал в отмене обеспечительных мер в рамках дела о передаче государству трех заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), говорится в картотеке арбитражных дел.

Один из ответчиков по иску - "Кузнецкие ферросплавы" - 5 марта подал заявление об отмене обеспечительных мер. Аналогичное заявление подал 7 марта С.Тарасов (инициалы в картотеке суда не расшифрованы). Оба заявления были приняты судом, дата их рассмотрения была назначена на один и тот же час 11 марта, в одном зале.

В удовлетворении какой из жалоб было отказано (или в обеих сразу), в картотеке не уточняется.

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к основателю промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрию Антипову и его жене Людмиле, а также фирме, через которую они владеют активами группы ЧЭМК, об истребовании в пользу государства акций трех предприятий группы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор, по данным ЧЭМК, касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

В рамках рассмотрения иска суд принял обеспечительные меры, в том числе арестовал движимое и недвижимое имущество, а также акции трех упомянутых заводов.

Антиповы и компания "Эталон" (через нее Антиповы владеют активами группы ЧЭМК - ИФ) подали апелляции в Арбитражный суд Свердловской области. Суд еще не принял решения, отклонить или принять эти жалобы.

АО "Компания Эталон" также подало в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу на решение нижестоящего суда от 20 февраля об отказе в передаче дела на рассмотрение суда другой юрисдикции. Эта апелляция будет рассмотрена 13 марта.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс, имеющий статус морского порта, во Владивостоке, подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе и подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды.

ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича - группу компаний Furbau.