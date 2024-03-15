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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Думе предложат ратифицировать соглашение о создании с Китаем лунной станции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило для внесения в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании и использовании Международной научной лунной станции, сообщает сайт правительства.

"Реализация соглашения будет способствовать укреплению стратегического партнёрства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны", - отмечается в сообщении.

Кроме того, российско-китайское сотрудничество позволит повысить эффективность космических исследований и подготовить ученых и специалистов, которые будут реализовывать научные космические проекты в будущем.

"Межправительственное российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной лунной станции было подписано в Москве и Пекине 25 ноября 2022 года", - подчеркивается в сообщении.

В марте 2021 года Россия и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания МНЛС. В июне того же года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.

29 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил о подписании межправительственного соглашения России и КНР по созданию научной станции на Луне.

27 октября 2023 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что Россия будет изучать Луну вместе с Китаем после запуска аппаратов "Луна-26" и "Луна-27". По его словам, запуск "Луны-26" планируется на 2027 год, "Луны-27" на 2028 год.

Также гендиректор "Роскосмоса" заявил, что Россия совместно с Китаем планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку в 2033-2035 годах. Он отметил, что это надо сделать в автоматическом режиме, роботехническими средствами.

Официально сообщалось, что в проекте Международной научной лунной станции, помимо России и Китая, также планируют участвовать Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Киргизия, ОАЭ, Пакистан, ЮАР, Азиатско-Тихоокеанская организация по космическому сотрудничеству, швейцарская компания Nano-SPACE.

Китай Луна Роскосмос Юрий Борисов Госдума правительство
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