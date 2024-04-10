Что произошло за день: среда, 10 апреля

Новая неудачная попытка запуска "Ангары", борьба с паводками и судьба санкций против Фридмана и Авена

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного снова отменен. Причиной стал сбой системы контроля запуска двигателя. Пуск тяжелой ракеты-носителя перенесен на 11 апреля.

- Мэр Оренбурга назвал колоссальным ущерб, нанесенный городу паводком. Уровень реки Урал в районе областной столицы вырос до 996 см. Дамбу в Оренбурге в районе моста через Урал наращивают на метр. При этом опасные паводковые явления будут сохраняться еще как минимум трое суток на четырех реках рядом с некоторыми городами и селами в Оренбургской области. Между тем в Курганской области в зоне подтопления находятся 12 населенных пунктов, эвакуировано 4354 человека. В тюменских населенных пунктах продолжают превентивную эвакуацию.

- Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана, поскольку причины, указанные для включения бизнесменов в санкционные списки, суд не счел убедительными. При этом решение суда Евросоюза не приведет к немедленной отмене ограничений.

- Сигнал "Сирена" ввели для спецслужб в подмосковном Чехове. В городском округе проводят спецмероприятия, связанные с розыском пособника подозреваемых в теракте в Crocus City Hall.

- Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в РФ прошла свой пик. Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, подчеркнула глава ЦБ.

- ФАС завела дело на издательство "Просвещение" из-за высоких цен на учебники. Издательство отвергло обвинения в нарушении антимонопольного законодательства и сообщило, что пока не получало документов от ФАС.

- Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено) и устранить нарушения.

- Джо Байден заявил, что рассматриваeт запрос Австралии о прекращении судебного преследования Ассанжа.