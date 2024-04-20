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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Что произошло за день: суббота, 20 апреля

Еще одна жертва украинских обстрелов Белгородской области, Володин о скандале в РГГУ вокруг школы им. Ильина и расследование о допинге пловцов из КНР

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Уровень воды в тюменском Ишиме превысил исторический максимум. Уровень реки продолжает расти, он достиг уже 1 006 см при критическом уровне в 850 см. Между тем эвакуация идет в Курганской области: срочно эвакуируют жителей более 20 сел, а также районов Кургана близ дамбы.

- Беременная женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области. В нее попал осколок снаряда.

- Россия вводит дополнительную квоту на экспорт зерновых в 5 млн тонн. В кабмине пояснили, что эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей.

- Володин призвал не делать политическими споры вокруг школы им. Ильина. По его словам, "не время затевать подобные споры и ставить свои политические взгляды, а зачастую - заблуждения, выше интересов страны".

- СМИ узнали, что ВАДА приняло объяснение пловцов из КНР о допинге на кухне отеля. Согласно информации журналистов, в пробах 23 атлетов было выявлено запрещенное вещество, однако они были допущены к участию в ОИ-2021.

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