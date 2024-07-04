Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО француза Винатье

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным арест гражданина Франции, обвиняемого по делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановление Замоскворецкого суда Москвы от 7 июня 2024 года об избрании в отношении Винатье Лорана Клода Жана Луи меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 августа 2024 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщили в суде в четверг.

Защита Винатье просила суд изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО.

Винатье предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 3 статьи 330 УК РФ).

Как заявляли в Следственном комитете РФ, на протяжении нескольких лет Винатье, "имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов", осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ.

По версии следствия, "указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства".

Для своих целей Винатье неоднократно посещал Россию, где проводил встречи с гражданами РФ, в том числе с представителями экспертного и научного сообщества – политологами, социологами, экономистами, военными экспертам, а также государственными служащими, заявляли, в свою очередь, в Центре общественных связей ФСБ.

Винатье признал вину.

Винатье – 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно информации на сайте НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".