Апелляция осужденного во Владивостоке американского военного поступила в суд

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Приморский краевой суд поступила апелляционная жалоба защиты американского военнослужащего Гордона Блэка, приговоренного во Владивостоке к трем годам и девяти месяцам колонии по делу о краже и угрозе убийством, следует из картотеки дел на сайте суда.

Дело передано судье Ирине Балашовой.

"В Приморском краевом суде рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты Блэка на приговор Первомайского районного суда города Владивостока от 19 июня назначено на 19 августа", - сказали "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Первомайский районный суд Владивостока 19 июня вынес Блэку обвинительный приговор и назначил три года и девять месяцев колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тысяч рублей.

В начале июля адвокат Блэка подал апелляцию, в которой попросил отменить приговор Первомайского районного суда в отношении Блэка и передать уголовное дело на новое разбирательство.

По версии следствия, 34-летний гражданин США Гордон Блэк в мае 2024 года фигурант, находясь в квартире своей знакомой на улице Сахалинской во Владивостоке, где он проживал вместе с ней с апреля, во время ссоры схватил девушку за шею (она посчитала это угрозой для жизни). Затем он похитил из ее кошелька 10 тысячи потратил ихна собственные нужды, в том числе на оплату гостиничного номера, где был задержан.

Ранее на суде Блэк не признал вину в угрозе убийством, частично признал вину в краже, заявив, что умысла у него не было. Он также сообщил, что после инцидента перевел потерпевшей похищенные деньги.

В суде потерпевшая заявляла, что причиненный ей ущерб не возмещен.