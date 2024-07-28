Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Молния в парке "Патриот", Путин об обязательствах по РСМД и соревнования на Сене

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Человек погиб в результате удара молнии в парке "Патриот". Еще три человека пострадали: состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, два человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

- Путин предупредил, что при развертывании систем большой дальности в Европе РФ будет свободна от обязательств по РСМД. Выступая на главном параде Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, президент заявил, что Россия продолжит оснащать флот гипрезвуковыми комплексами.

- Малайзия заявила о желании присоединиться к БРИКС. Страна направила официальный запрос председательствующей России на вступление в организацию или на участие на правах стратегического партнера.

- Легкомоторный самолет разбился в Карачаево-Черкесии. На борту находились два человека, они погибли. Оба были жителями Ставрополья.

- Режим ЧС ввели в челябинском городе Коркино из-за подъема воды. В воскресенье в Челябинске был увеличен сброс воды на Шершневском водохранилище. Продолжается эвакуация жителей из зон подтопления в Еткульском и Еманжелинском районах области.

- Тренировка триатлонистов-олимпийцев отменена из-за грязной воды в Сене. При этом организаторы Игр рассчитывают провести сами соревнования на парижской реке в запланированные даты.