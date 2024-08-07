Что произошло за день: среда, 7 августа

Ситуация в Курской области, домашний арест для фигурантов дела о ЧП в Нижнем Тагиле, предложение дептранса Москвы штрафовать на 100 тысяч рублей за езду на самокате вдвоем

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В атаке на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских военных, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он доложил президенту РФ Владимиру Путину, что целью противника был захват участка территории Суджанского района. По его словам, ВСУ потеряли не менее 100 человек убитыми и 215 ранеными, "операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу". Вечером военные сообщили об ударах "Искандером" по силам ВСУ на границе с Курской областью.

- Несколько тысяч человек покинули зону обстрелов в Курской области. Минфину уже поручено направить первый транш в 1,8 млрд рублей на сертификаты по переселению жителей региона. Возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

- Троих фигурантов дела об обрушении дома в Нижнем Тагиле отправили под домашний арест. Это сотрудники АО "ГАЗЭКС".

- Соцфонд России с 2025 года будет индексировать пенсии работающих пенсионеров два раза в год: 1 февраля будет индексироваться вся пенсия, а 1 апреля - только страховая часть.

- Дептранс Москвы предложил сервисам проката штрафовать за езду на самокате вдвоем на 100 тысяч рублей. В сообщении приводится в пример случай, когда семейная пара с ребенком каталась на одном самокате по ТТК.

- Американским фигуристам вручили в Париже выигранное россиянами золото ОИ-2022. После того, как результат Камилы Валиевой аннулировали из-за обвинений в допинге, по сумме баллов российская команда откатилась на третье место.