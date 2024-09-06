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Что произошло за день: пятница, 6 сентября

Замещение евробондов, ограничение на снятие валюты и приглашение на закрытие Паралимпиады

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года. Решение принято в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

- Павел Дуров отказался от предложенной Россией и ОАЭ дипломатической помощи, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного представителя французского правительства.

- Минфин запускает замещение суверенных евробондов РФ. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации.

- Мультипликатор Павел Мунтян (признан в РФ иноагентом) заочно приговорен к восьми годам колонии. Известный по проекту Mr. Freeman аниматор был осужден за распространение ложной информации о деятельности ВС РФ.

- Задержанного замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова обвинили в особо крупной взятке.

- Минюст включил в реестр иноагентов активистку Залину Маршенкулову. Также иноагентами признали политолога Давида Канкию, журналиста Александра Савельева, экс-депутата Госдумы Аркадия Янковского.

- "Татнефть" с июля заместила поставки "ЛУКОЙЛа" на НПЗ Словакии и Венгрии, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр-2024. Также были приглашены спортсмены из Белоруссии, но на 8 сентября, когда закрываются Игры, у них запланирован вылет из Парижа.

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