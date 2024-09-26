Что произошло за день: четверг, 26 сентября

Ограничения Google, арестованный американец просит убежища, Пьянич подписал контракт с ЦСКА

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минцифры заявило, что Google ограничил создание новых аккаунтов в России. Нет уверенности, что сохранится возможность СМС-подтверждения как второго фактора авторизации, отметили в ведомстве.

- Дума продлила срок пребывания на службе председателя СКР, достигшего 70 лет. Документ указывает, что срок может быть продлен президентом РФ.

- СКР признал 8 тысяч жителей Курской области потерпевшими в результате вторжения ВСУ.

- Арестованный в Москве американец Татер выразил желание получить политическое убежище в РФ. Он сказал, что его жизнь под угрозой в США. В четверг Мосгорсуд признал его арест законным.

- Разрешение на временное проживание в РФ можно будет получить после трех лет жизни в браке. Вячеслав Володин заявил, что после принятия этой поправки "заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином российского гражданства".

- Военный суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии. Актер, который внесен в перечень террористов и экстремистов, признан виновным в публичном оправдании терроризма в интернете.

- Серебро подорожало до максимума за 12 лет, золото обновило исторический максимум. Это произошло на возросших ожиданиях активного смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва.

- Бывший футболист "Ювентуса" Миралем Пьянич стал игроком ЦСКА. 34-летний футболист подписал контракт по схеме "1+1".