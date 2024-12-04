Минсельхоз уточнит порядок страхования с господдержкой для садоводов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз готовит нормативный акт с изменениями в определении страховой стоимости плодовых культур и рассчитывает его выпустить в ближайшее время, сообщила журналистам первый замглавы ведомства Елена Фастова .

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, какие нестраховые субсидии в 2025 году будут рассчитываться для аграриев в "привязке" к наличию договора страхования с господдержкой, она заявила, что таких направлений остается несколько.

"В рамках субсидии по животноводству сохраняется повышающий коэффициент. Если производитель страхует скот на условиях господдержки, то субсидия по животноводству повышенная, остается и повышающий коэффициент при расчете субсидии и по зерновым культурам. В рамках несвязанной субсидии повышающий коэффициент тоже есть, но в этом году несвязанную поддержку оставили для Сибири и Дальнего Востока", - уточнила Фастова.

Кроме того, по ее словам, Минсельхоз работает "совместно с Росгидрометом над задачей увеличения числа метеостанций для включения в общую систему частных метеостанций". Страховщикам важно, "чтобы данные с метеостанций были в едином комплексе, а страховые организации могли получать информацию оперативно как о событиях, которые могут произойти, так и о событиях, которые уже произошли", пояснила Фастова.

Официальные заключения метеорологов используются агростраховщиками для признания события страховым.

Кроме того, Минсельхоз инициировал ряд изменений в закон об агростраховании с господдержкой, законопроект находится на рассмотрении Госдумы и прошел I чтение. В том числе "мы предложили снизить предельно допустимый уровень франшизы с 50% до 30% по страхованию урожая, уверены, что это увеличит объем выплат", пояснила Фастова.

Она добавила, что по результатам 2024 года определилось 5 регионов, где из-за слишком высоких франшиз в договорах защиты урожая с господдержкой выплат не будет. Высокие франшизы максимально снижают стоимость страхования при заключении договора, но также снижают уровень ожидаемых выплат по ущербу.

При этом Фастова отметила, что тарифами на следующий год предусмотрено, что аграриям будет выгодно страховать урожай и с более низким уровнем франшиз.

Кроме того, законопроект добавляет на страхование дополнительные риски для растениеводов, уточняет порядок выплат животноводам в ситуации вынужденного отчуждения животных по решению властей в случае фиксации вспышек опасных заболеваний. План сельхозстрахования, если изменения будут приняты, аграриями может составляться на 3-летний период.

"Трехлетний план и изменение франшиз ничего не меняют с точки зрения объемов субсидирования", - добавила Фастова, комментируя планы ведомства по агрострахованию на следующий год.