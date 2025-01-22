Спикер Палаты представителей назвал законным помилование участников штурма Капитолия

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон выступил в защиту решения президента Дональда Трампа о помиловании участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, сообщает CNN.

"Президент обладает полномочиями давать помилование и смягчать приговор. Это его решение. И я думаю, всегда было ясно, что мирные протесты и люди, которые в них участвуют, не должны подвергаться наказанию. (...) Мы верим в искупление. Мы верим во второй шанс", - заявил он CNN.

По мнению Джонсона, судебное преследование участников протестов 6 января 2021 года стало "ужасной главой в истории Америки".

При этом спикер раскритиковал решение экс-президента Джо Байдена о "превентивном" помиловании некоторых членов его семьи.

"То, что сделал Байден, помиловав свою семью за более чем десятилетнюю деятельность, любые ненасильственные преступления, стало шоком. У нас дух перехватило", - подчеркнул Джонсон.

Спикер напомнил, что, когда Трамп покидал пост президента в 2021 году, демократы, включая Байдена, "были разъярены" тем, что Трамп может помиловать членов своей семьи.

21 января Трамп подписал указ о помиловании полутора тысяч участников штурма Капитолия. Помилование коснется почти всех, кому были предъявлены обвинения в связи с событиями 6 января 2021 года.

В декабре Трамп заявил о намерении помиловать участников штурма Капитолия сразу же после вступления в должность.

6 января 2021 года Конгресс собирался утвердить результаты голосования на выборах США 2020 года, по итогам которых пост президента достался Джо Байдену. В этот день в столице США собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание.