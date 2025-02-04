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Орбан верит в шанс Венгрии заключить хорошее торговое соглашение с США

Евросоюзу он предрек сложные месяцы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Возвращение к власти в США Дональда Трампа может осложнить положение Евросоюза, однако Будапешт сумеет поладить с Вашингтоном и заключить хорошее торговое соглашение, полагает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его цитируют европейские СМИ.

"Президент Трамп будет отстаивать интересы Америки, даже если это направлено против Европы. ЕС ждут сложные месяцы, а бюрократов в Брюсселе - тяжелое время", - заявил он.

Он добавил, что "все в Брюсселе видят приближение "торнадо" Трампа, но большинство думает, что они смогут его избежать". По словам Орбана, сделать это у них не получится.

"Хорошее соглашение может быть достигнуто теми, кто не только знает, но и уважает друг друга. Мы всегда знали, что президент Трамп вернется в Белый дом, поэтому мы подготовились. Мы постоянно вели переговоры, и мы достигнем хорошего соглашения с новой администрацией США", - сказал премьер-министр Венгрии.

Трамп ранее обещал ввести пошлины в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и дополнительные в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии. Введение пошлин для Канады и Мексики пока отложено. Также Трамп допустил введение пошлин на товары из ЕС.

Виктор Орбан Евросоюз США Венгрия Дональд Трамп
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