Трамп надеется заключить взаимовыгодное соглашение с КНР по торговле

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Китаем соглашение по торговым вопросам, которое принесло бы пользу обеим странам.

"Мы посмотрим, что будет с Китаем. Мы хотели бы заключить сделку... Я думаю, мы придем к чему-то, что будет хорошо для обеих стран", - отметил он совещании с членами своей администрации.

9 апреля Трамп заявил, что незамедлительно вводит для Китая пошлины на импорт в 125%. CNBС со ссылкой на представителя Белого дома затем сообщил, что в общей сложности пошлины США на товары из Китая составляют уже 145%.

Трамп 9 апреля также заявил, что Пекин хочет заключить торговую сделку с Вашингтоном, но не знает, как это сделать. Представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя это заявление, отметил, что США пока лишь вводят пошлины на китайскую продукцию, а Пекин ни в коем случае не приемлет такое поведение. По его словам, для начала диалога Вашингтону нужно продемонстрировать уважение и равноправное отношение к другой стороне.