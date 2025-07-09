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Глава ЕК заявила о предпочтении переговоров с США о пошлинах жестким решениям

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия сотрудничает с администрацией США по вопросу пошлин, потому что предпочитает переговорное урегулирование вопроса жестким решениям, хотя при этом "готова к любым сценариям", заявила в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"С февраля Соединенные Штаты ввели пошлины на 70% всей торговли ЕС с США. Масштаб и охват этих мер беспрецедентны. Наша позиция ясна: мы будем тверды. Но мы предпочитаем решение, достигнутое путем переговоров. Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с администрацией США для достижения соглашения", - сказала она.

"Ранее на этой неделе у меня состоялся содержательный разговор с президентом (США Дональдом - ИФ) Трампом, который помог продвинуться вперед. Мы ищем четкую основу, благодаря которой сможем продолжать строить. Поэтому послание очевидно: мы верны своим принципам, мы защищаем свои интересы, мы продолжаем добросовестную работу. И мы готовы к любым сценариям", - продолжила фон дер Ляйен.

По ее словам, в ЕК идет неустанная работа над поиском решения, потому что "тарифы вредны для бизнеса".

"И мы не единственные. С начала нашего нового мандата мы уже заключили новые соглашения с МЕРКОСУР, Мексикой и Швейцарией. Мы будем работать над завершением соглашения с Индией к концу года. И это еще не все. Потому что мир ищет партнеров, на которых можно положиться. И Европа - это такой партнер. Для нас это ключевой элемент нашей внешнеэкономической политики, нашей конкурентоспособности", - отметила она.

Она считает, что такая политика может открыть огромные новые возможности и рынки для европейских компаний. "Так что да, это момент риска для Европы. Но возможности есть. И мы должны ими воспользоваться", - резюмировала глава Еврокомиссии.

Европарламент США Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Евросоюз Дональд Трамп
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