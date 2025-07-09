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В Белоруссии объединенный переходный кабинет Тихановской признали террористическим

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Созданный экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской оппозиционный объединенный переходный кабинет признан властями республики террористической организацией.

"Верховным Судом удовлетворено заявление Генерального прокурора Республики Беларусь о признании иностранного формирования "Объединенный Переходный Кабинет" с входящими в его состав структурными подразделениями террористической организацией и запрете его деятельности на территории Республики Беларусь", - сообщила Генпрокуратура Белоруссии.

Представленные суду доказательства позволили сделать вывод о наличии в действиях организаторов и активных участников кабинета элементов террористической деятельности.

"Ряд членов формирования непосредственно участвовал в организации на территории Беларуси актов терроризма, - говорится в сообщении. - Данные обстоятельства подтверждаются материалами уголовных дел, в том числе о разжигании социальной вражды и розни, заговоре с целью захвата государственной власти, совершении многих других тяжких и особо тяжких преступлений, по которым судами постановлены обвинительные приговоры".

Объединенный переходный кабинет был создан Тихановской в августе 2022 года. В этом же месяце КГБ Белоруссии признал организацию экстремистским формированием. Среди главных целей кабинета называлась защита суверенитета страны и обеспечение транзита власти.

Тихановская в 2020 году участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который был задержан и впоследствии осужден на 18 лет колонии (в июне 2025 год был освобожден по помилованию и выдворен из страны).

По официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии с 1994 года. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Оппозиция сочла результаты прошедших 9 августа 2020 года выборов сфальсифицированными. В стране в течение около полугода продолжались массовые акции протеста.

В марте 2023 года находящуюся за пределами Белоруссии Тихановскую заочно приговорили 15 годам лишения свободы со штрафом в размере 800 базовых величин (около $11,7 тысячи). Ее признали виновной в заговоре с целью захвата власти; создании и руководстве экстремистским формированием; публичных призывах к захвату власти и иных действиях, направленных на причинение вреда нацбезопасности; возбуждении социальной вражды и розни, измене государству.

Александр Лукашенко Белоруссия Светлана Тихановская Генпрокуратура Верховный суд Белоруссии КГБ
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