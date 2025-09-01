Что случилось этой ночью: понедельник, 1 сентября

Землетрясение в Афганистане, Пушилин заявил о контроле над югом ДНР, в Москве будут мониторить мигрантов через приложение

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Не менее 250 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане. Очаг залегал рядом с границей Пакистана на глубине около 8 км.

- Путин пообещал проинформировать глав государств ШОС о достигнутых с Трампом договоренностях. Он заявил об этом на заседании совета глав государств-членов.

- Генсек ООН призвал хуситов освободить 11 задержанных сотрудников организации. Они были взяты утром в воскресенье в Сане.

- Пушилин заявил о полном контроле российской армии над югом ДНР. Соответствующее сообщение распространила его пресс-служба.

- В Москве с 1 сентября начнется эксперимент по учету трудовых мигрантов через приложение "Амина". Сервис будет передавать в МВД сведения о геолокации мигрантов.

- Московское "Динамо" уступило махачкалинскому в матче РПЛ. Матч закончился со счетом 1:0.