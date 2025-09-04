Что случилось этой ночью: четверг, 4 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин прибыл из Пекина во Владивосток для участия в ВЭФ. Он выступит на пленарном заседании.

- В результате крушения фуникулера в Португалии погибло 15 человек. Пострадало 18, пятеро из них в тяжелом состоянии.

- Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно. Об этом заявил Джей Ди Вэнс.

- Президент Польши заявил, что США предоставили стране гарантии безопасности. В частности, обсуждалось расширение американского военного присутствия в Польше.

- Скончался пострадавший после обрушения горной породы на руднике в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на четверг 46 дронов ВСУ. 24 из них сбито над Ростовской областью.