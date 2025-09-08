Что случилось этой ночью: понедельник, 8 сентября

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп надеется поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни. Трамп добавил, что "не в восторге" от ситуации с конфликтом на Украине, но выразил уверенность, что его удастся завершить. "Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем", - подчеркнул американский лидер. Он также сообщил, что некоторые лидеры Евросоюза прибудут в Белый дом в начале этой недели, чтобы обсудить мирную сделку по Украине.

- В ХАМАС заявили о готовности обсуждать освобождение всех израильских заложников. Движение немедленно начнет переговоры "в обмен на четкое заявление о прекращении войны, полный вывод войск из сектора Газа и создание комитета независимых палестинцев для управления сектором Газа". Трамп рассчитывает на скорое достижение соглашения по сектору Газа. "Мы работаем над решением, которое, возможно, будет очень хорошим. (...) Вы услышите об этом очень скоро", - заявил американский президент.

- Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки БПЛА в парке "Гулливер" в Донецке.



- Минобороны РФ сообщило о ликвидации в ночь на понедельник семи беспилотников ВСУ над Тульской, Смоленской, Брянской и Рязанской областями. Накануне вечером российские военные уничтожили три украинских БПЛА над Курской и Брянской областями.

- Испанский теннисист Карлос Алькараc обыграл итальянца Янника Синнера в финале турнира Большого шлема US Open-2025 в Нью-Йорке. В мировом рейтинге Алькарас занимает второе место, Синнер – первое.