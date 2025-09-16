Что случилось этой ночью: вторник, 16 сентября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Кратка сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации. США поддерживают операцию, но хотят ее быстрого завершения.

- Над комплексом правительственных зданий в Варшаве перехвачен беспилотник. Задержаны граждане Белоруссии.

- Трамп подписал меморандум о введении сил Нацгвардии в город Мемфис, штат Теннесси. Целью декларируется борьба с преступностью.

- США намерены усиливать санкции против РФ лишь при аналогичных шагах ЕС. Об этом заявил Марко Рубио.

- Уничтожено 87 украинских беспилотников над российскими регионами за ночь. Об этом заявило Минобороны.