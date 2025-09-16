Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 16 сентября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Кратка сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации. США поддерживают операцию, но хотят ее быстрого завершения.

- Над комплексом правительственных зданий в Варшаве перехвачен беспилотник. Задержаны граждане Белоруссии.

- Трамп подписал меморандум о введении сил Нацгвардии в город Мемфис, штат Теннесси. Целью декларируется борьба с преступностью.

- США намерены усиливать санкции против РФ лишь при аналогичных шагах ЕС. Об этом заявил Марко Рубио.

- Уничтожено 87 украинских беспилотников над российскими регионами за ночь. Об этом заявило Минобороны.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фондовый рынок США завершил торги ростом

Более 60 человек погибли в результате ударов Израиля по городу Газа

Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации

Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации

Над комплексом правительственных зданий в Варшаве перехвачен беспилотник

Axios сообщил, что Нетаньяху перед ударом по Дохе сказал Трампу о планируемой атаке

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США и Китай согласовали основу сделки по TikTok

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2392 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7166 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });