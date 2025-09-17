Поиск

Лукашенко сообщил о поисках преемника

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с идеологическим активом в Минске, что ищет в обществе нового главу государства, передает "БелТА".

"Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть. Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы - в Беларуси не суйся", - сказал он.

По его словам, вокруг Белоруссии очень сложная ситуация, и желательно, чтобы главой государства был "крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха".

"Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина - это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту "горячую сковородку" сегодня бросать", - сказал президент.

Александр Лукашенко Белоруссия
